Familienbäckerei Musswessels öffnet im Combi-Markt Uelsen

Uelsen Die Bäckerei und Konditorei Musswessels ist ab dem 1. Juli auch im Combi-Markt in Uelsen präsent. Die Kunden erwartet eine Welt voller frischer, leckerer Backwaren. Ob Frühstück, kleine Snacks, wechselnde Mittagsmenüs, Kaffee oder Kuchen – es gibt zu jeder Tageszeit das richtige Angebot zum Genießen. Täglich stellt man sich der Herausforderung, frisch für die Region zu backen.

Tradition und Moderne stehen bei Musswessels im Einklang. Bereits seit 1868 kreiert das Unternehmen in mittlerweile vierter Generation gesunde Backwaren nach altüberlieferten Rezepten. Die Mitarbeiter der Bäckerei und Konditorei sind Handwerker durch und durch – von der Auswahl der Rohstoffe über die Qualitätskontrolle bis hin zum Verkauf durch die Bäckereifachverkäuferin, die morgens schon die frischen Brötchen über den Verkaufstresen reicht. Am Freitag und Sonntag, 2. und 4. Juli, erhalten die ersten 150 Kunden jeweils einen Gutschein über fünf mal fünf kostenlose Brötchen zum Kennenlernen. Zusätzlich wird vom 1. bis 3. Juli ein Eröffnungsrabatt in Höhe von 30 Prozent (außer auf Handelswaren) gewährt.