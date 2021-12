Einrichten im exklusiven Stil

Nordhorn Rixos Design Möbel setzt auf ein breites Produktportfolio mit exklusiven Design-Möbeln sowie Boxspring- und Polsterbetten, Metallmöbeln, Couchgarnituren, Esstischen, Stühlen, Deko-Artikeln, Lampen, Spiegeln und vielem mehr.

Die Firma, 2019 gegründet, hat sieben Beschäftigte in Nordhorn und 19 in Istanbul. Zum Leistungsangebot gehören die europaweite Lieferung, eigene Herstellung und Maßanfertigungen im eigenen Atelier in Istanbul. Außerdem befindet sich Rixos Design Möbel auf Expansionskurs. In naher Zukunft wird ein Shop in München eröffnet.

Besonders stolz ist man im Unternehmen, darauf, dass einige Prominente zu den Kunden, zählen. Dazu gehören Veysel, Hauptdarsteller der Erfolgsserie 4 Blocks, Musikerin Schwesta Ewa, Ex-Topmodel Alexandra Ceylan, Tattoomodel Jill Hardener, die Fußballprofis Hannes Wolf und René Klingenburg und zahlreiche bekannte Influencer.

Ein großes Dankeschön gilt dem CEO Irfan Tüfekci, der maßgeblich zur Erfolgsgeschichte von Rixos Design beigetragen hat. Weitere Infos auf www.rixos-design.de