E-Bike-Leasing bei E-Bike Snellers in Neuenhaus

Neuenhaus Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Konzepten zum Leasen von E-Bikes. Das Team von Snellers E-Bikes verfügt über eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich und hat sich im Laufe der Zeit den besten Leasinggesellschaften angeschlossen. Ob Lease a bike, Jobrad, Eurorad, Business bike oder Bikeleasing durch die große Auswahl ist das Fachgeschäft immer in der Lage den günstigsten Tarif anzubieten. Der Vorteil für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen liegt klar auf der Hand. Dank staatlicher Förderung (0,25%-Regel) sparen Angestellte im Vergleich zum herkömmlichen Kauf bis zu 40 Prozent. Und auch für Selbstständige ist Fahrradleasing attraktiv. Wie Bike- Leasing funktioniert, erklären die Mitarbeiter gern. Also einfach vorbeikommen und sich unverbindlich durch das fachkundige Personal beraten lassen. Das Team freut sich auf den Besuch. Weitere Infos auf www.snellers-ebikes.de