DILANO GmbH hilft pflegebedürftigen Menschen

Nordhorn Die DILANO GmbH ist seit 2001 als Dienstleistungsunternehmen erfolgreich am Markt präsent. Das Unternehmen ist stetig gewachsen und zählt aktuell 30 Mitarbeiter. Es arbeitet kundenorientiert und zuverlässig und lässt so pflegebedürftigen Menschen die Hilfe zukommen, die sie wünschen. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig.

Hausnotruf/Notrufsysteme: DILANO ist seit 2010 Partner großer karitativer Einrichtungen. Die primäre Ausrichtung geht aber dahin, Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zielgerichtete Hilfe in der Bewältigung ihres Alltags zukommen zu lassen.

Hauswirtschaftliche Hilfe und Betreuung: Reinigung der Wohnung, Wäschepflege, Fahrdienste zum Arzt oder Einkauf, Zubereitung von Mahlzeiten in der häuslichen Umgebung und vieles mehr.

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch: Auf Wunsch werden diese von der Pflegekasse den Kunden kostenfrei gestellt etwa Mundschutz, Einmalhandschuhe, Schutzschürzen, Bettschutzeinlagen und Desinfektionsmittel. Sie erleichtern den Pflegekräften oder Angehörigen die Pflege. So ist eine professionelle Hygiene auch zu Hause gewährleistet. DILANO stellt diese Pflegemittel zusammen und beliefert die Kunden. Das ist ein großer Gewinn für die Hilfe im eigenen Heim.

Weitere Informationen: hausnotruf@dilano.de; www.dilano.de.