Die Sparkasse Lindenallee ist für die Zukunft gerüstet

„Die persönliche Beratung ist der Kern unseres Raumkonzeptes“ Das modernisierte Sparkassen-BeratungsCenter in der Lindenallee ist ein weiteres Puzzlestück für die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn auf dem Weg in die Zukunft: Nach nur vierwöchiger Umbauphase ist auch die Sparkasse in der Blumensiedlung modern und auf den Schwerpunkt Kundenberatung ausgelegt. Michael Siemer, Bereichsleiter Privatkunden bei der Kreissparkasse Nordhorn, erklärt das neue Filialkonzept.

© Westdörp, Werner Michael Siemer, Bereichsleiter Privatkunden bei der Kreissparkasse Nordhorn, erklärt das neue Filialkonzept. Foto: Westdörp

Neben dem neuen KompetenzCenter in Schüttorf und den BeratungsCentern in der Blanke sowie an der Bahnhofstraße ist nun auch die Sparkasse in der Lindenallee nach dem neuen Konzept gestaltet worden. Was ist das Besondere daran?



Siemer: Das Raumkonzept hat sich im Laufe der Jahre umgekehrt. Das BeratungsCenter in der Lindenallee ist im Grunde genommen das Ergebnis der Entwicklung, die der Finanzdienstleistungsbereich in den vergangenen Jahren genommen hat. Auf der einen Seite steigt der Bedarf an persönlicher Beratung, unabhängig von starren Öffnungszeiten. Nach persönlicher, telefonischer oder einer Online-Terminvereinbarung finden unsere Kundenberater individuelle Lösungen für die Wohnhausfinanzierung, zur Vermögensanlage und Vermögensbildung, zur Vorsorge und zur Absicherung der Lebensrisiken. Wir nehmen uns gerne ausreichend Zeit, um unsere Kunden nach ihren individuellen Wünschen zu beraten. Auf der anderen Seite erledigen inzwischen über 75 Prozent unserer Privatkunden einen großen Teil ihres täglichen Bankgeschäfts digital. Darüber hinaus nutzen sie den telefonischen Service über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im KundenserviceCenter. Die SB-Geräte erfüllen den Anspruch unserer Kunden, ihre deutlich weniger gewordenen Bargeschäfte zeitlich unabhängig von Öffnungszeiten im SB-Bereich selbständig abzuwickeln. Aus diesem Grund haben unsere Beratungsräume, aus denen wir auch digital beraten, ihren eigenen Bereich.

Was hat das für Vorteile?



Siemer: Wir haben die Zeiten der individuellen Beratungen seit Längerem noch einmal ausgedehnt. Der Sparkassenkunde kann sich montags bis freitags von 8 Uhr bis 20 Uhr individuell beraten lassen – nach Terminvereinbarung übrigens in allen unserer BeratungsCenter. Er kann sich nach vorheriger Terminvereinbarung auf ein ruhiges, modernes und diskretes Umfeld freuen. Die Klingel am Eingang bei Beratungsterminen außerhalb der Öffnungszeiten ist zwar ungewohnt, sie unterstreicht aber, dass individuelle Beratung diskret und störungsfrei erfolgt. Auch die bei Bedarf digitale persönliche Beratung ist nicht nur in Pandemiezeiten von unschätzbarem Wert für Kunden und Mitarbeiter.

Auf welchen Wegen kann man die Sparkasse sonst noch erreichen?



Siemer: Unsere Stärke ist unsere Präsenz auf allen wichtigen Zugangswegen. Wir sind eine Multikanalbank. Aktuell sind mehr als 75 Prozent unserer Kunden mit Girokonto online unter anderem über unsere Internetfiliale unter www.sparkasse-nordhorn.de aktiv und managen ihre Finanzen von zu Hause aus. Der Renner ist unsere bereits mehrfach ausgezeichnete Sparkassen-App. Wer glaubt, dass sei nur etwas für die jüngere Generation, der irrt sich. Gerade Mitbürger, die nicht mehr so mobil sind, nutzen Internetfiliale und App aktiv. So behalten unsere Kunden unabhängig von Ort und Zeit ihre Finanzen im Blick.