Die Preise purzeln bei Intersport Matenaar

Nordhorn „Schnäppchen machen“ heißt es wieder bei Intersport Matenaar. Der große Saison-Räumungsverkauf läuft zurzeit auf Hochtouren. Das renommierte Fachgeschäft in der Nordhorner Innenstadt bietet seinen Kundinnen und Kunden viele tolle Artikel zu günstigen Preisen. Intersport Matenaar an der Neuenhauser Straße ist das führende Sportfachgeschäft in der Grafschaft und im Emsland. Dort finden Sportbegeisterte die größte Auswahl und Informationen über die neuesten Trends in der Sportbranche. Zum Sortiment gehört ein großes Angebot namhafter Hersteller. Auf einer Fläche von circa 1300 Quadratmeter bekommt jeder oder jede, was er oder sie für den Sport braucht – ob Kleidung, Schuhe oder Ausrüstung. Eine kompetente Beratung ist selbstverständlich. In diesen Tagen lohnt es sich besonders, bei Intersport Matenaar vorbeizuschauen. Denn wenn das Fachgeschäft Platz braucht für neue Saisonware, purzeln die Preise.