Der Traum vom neuen Bad wird wahr

Nordhorn Jeden Morgen holen Sie sich im Bad den Frischekick für den Tag. Doch nun ist das Bad in die Jahre gekommen und bräuchte eine Frischekur? Da hilft die große Ausstellung in der „Bäderstraße“ an der Berliner Straße 11 in Nordhorn gern weiter, diesen Traum zu verwirklichen.

Das Unternehmen F. Detering GmbH gilt als bewährter und kompetenter Großhandel für Sanitär, Heizung und Werkzeug im gesamten Weser-Ems-Gebiet, der Grafschaft und dem nördlichen Münsterland. Sie arbeitet eng mit den Handwerkern vor Ort zusammen und erarbeitet im dreistufigen Vertriebsweg mit den Kunden und den Fachhandwerkern eine Lösung für Ihre Wünsche. Dazu steht den Kunden auf zwei Etagen eine breite Palette an internationalen Designmarken für jedes Budget zur Verfügung.

Für die individuelle Planung in der Ausstellung sollte grundsätzlich ein Termin unter Telefon 05921 88150 vereinbart werden. Weitere Infos auf www.baederstrasse.de