Den Gaumen richtig verwöhnen

Nordhorn Es sich einmal richtig gut schmecken lassen, kann man seit Mai im Restaurant Mediterran Aulona in der Nordhorner Innenstadt an der Hauptstraße 2. Wie der Name es schon verrät, setzt das Restaurant auf eine mediterrane Küche mit einem Schwerpunkt auf italienische Gerichte. So stehen Pasta und Pizza in großer Auswahl auf der Karte. Davor gibt es als kleine Appetit-Anreger schmackhafte Antipasti. Eine Karte mit hochwertigen südländischen Weinen rundet das lukullische Angebot ab.

Auf Wunsch können die Speisen nach telefonischer Vorbestellung auch abgeholt werden. In den Wintermonaten öffnet das Restaurant von montags bis sonntags von 17 bis 23 Uhr. Ab Mai, wenn auch die Außengastronomie wieder öffnet, gibt es zusätzliche Öffnungszeiten von 12 bis 15.30 Uhr.