Das Erfolgskonzept von Rosenxt: Innovationskraft durch Teamgeist

Moderne, zukunftsweisende Technologien wie Sensorik, autonome Robotik, neue Materialien und komplexe Datenverarbeitung stehen bei Rosenxt im Mittelpunkt. Auch Künstliche Intelligenz ist fester Bestandteil im Unternehmen – dennoch bleibt der Mensch der zentrale Faktor des technischen Fortschritts.

„Wir sind ein Unternehmen, das mit 400 Kolleginnen und Kollegen weltweit mit den modernsten Technologien an den Lösungen von morgen arbeitet“, berichtet Nancy Terwey, Chief Human Resources Managerin bei Rosenxt. „Gerade durch unsere starken Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in vielen innovativen Geschäftsbereichen sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser größtes Kapital.“ Und so steht Rosenxt – wie viele Unternehmen in der Region – vor der Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte zu finden und für das Unternehmen zu begeistern.

Unternehmenskultur und Jobsicherheit

Mit dem neuen Standort in Wietmarschen-Lohne zeigt Rosenxt, dass nicht nur Hightech-Standorte wie der Großraum München für Technologieunternehmen interessant sind. „Gerade für Familien ist die Region mit ihren gewachsenen Strukturen und grüner Umgebung ein idealer Ort“, so Terwey weiter. „Aber auch thematisch bieten wir viel, denn wir arbeiten schon jetzt an den spannenden Herausforderungen von morgen. Unsere langfristige Ausrichtung gibt unseren Forschern und Entwicklern viel kreativen Freiraum und ideale Möglichkeiten für den nächsten Karriereschritt.“

Ein wesentlicher Aspekt ist es jedoch auch, gutes Personal langfristig zu halten. Rosenxt bietet nicht nur klassische Benefits wie Fitnessprogramme oder eine betriebliche Altersvorsorge. „Uns liegt besonders die Personalentwicklung am Herzen. Wir möchten die Kolleginnen und Kollegen nach ihren individuellen Stärken stetig weiter fördern und schulen. Die komplexen Aufgaben, vor denen wir stehen, können wir nur in kollaborativen Teams lösen, in denen jeder seine individuellen Stärken und Fähigkeiten bestmöglich einbringen kann“, erläutert die Personalchefin.

Meilensteine erreichen und diese dann auch feiern – das passt perfekt zur Rosenxt-Kultur, die sich mit „Performance mit Spaß und Teamwork mit Vertrauen“ zusammenfassen lässt. Dazu gehören eine offene Kommunikationskultur, lebenslanges Lernen und Anerkennungen der geleisteten Arbeit. Als ein Unternehmen, das mit seinen Themenschwerpunkten weit in die Zukunft schaut, sind für Rosenxt zukunftssichere Arbeitsplätze unabdingbar. „Wir denken nicht kurzfristig bis morgen, sondern langfristig für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, damit können wir unseren Mitarbeitern innovative, sichere und zukunftsweisende Jobs anbieten“, so Terwey.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Rosenxt versteht sich nicht nur als Technologieunternehmen, sondern auch als Gemeinschaft, die zusammen an einer nachhaltigen Zukunft arbeitet. „Unsere Innovationskraft und unser Erfolg basieren auf enger Zusammenarbeit und gegenseitigem Vertrauen. Gemeinsam gestalten wir nicht nur die Technologien von morgen, sondern auch eine Arbeitswelt, die von gegenseitigem Respekt, Vielfalt und nachhaltigem Handeln geprägt ist. Wir bei Rosenxt sind davon überzeugt, dass unser engagiertes Team der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg und gesellschaftlichem Fortschritt ist“, fasst Terwey zusammen.