Grenzland Bike: Das 4x4 in der Adventszeit

Ringe Grenzland Bike lockt mit einer ganz besonderen Aktion zur Adventzeit. Das Advents 4x4. Für jede Kerze gibt es vier Prozent Rabatt, also 16 Prozent auf alle Bestandsräder. Es gibt noch eine große Auswahl an Modellen, sodass für jeden E-Bike Fan oder der es werden möchte, etwas dabei ist.

Das Motto von Grenzland Bike „Was nicht passt, wird passend gemacht“ , ob ein anderer Sattel oder Lenker, alles kein Problem, denn schließlich soll jeder mit seinem Rad von Grenzland – Bike bequem und sicher unterwegs sein. Auch umfangreiche Veränderungen wie zum Beispiel Umrüstung von Kettenschaltung zu Nabenschaltung sind möglich.

Leider wird es in der Zweirad-Branche auch in den nächsten Monaten zu langen Lieferzeiten kommen. Interessenten profitieren deshalb jetzt von dem umfangreichen Angebot bei Grenzland-Bike in Emlichheim, indem sie das Advents 4x4 nutzen. Die Mitarbeiter beraten kostenlos und unverbindlich. Von den Rabatten können Kunden von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12.30 Uhr profitieren. Weitere Infos auf www.grenzland-bike.de