„Clean Lumi“ ist auf Expansionskurs

Nordhorn Nach dem Fach-Abi mit 20 Jahren entschied sich Fatlum Hoxhaj, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Er hatte die Idee, in der Gebäudereinigung aktiv zu werden. Die Pläne wurden umgesetzt und ab März 2017 hob er sein Unternehmen mit dem Namen „Clean Lumi Gebäudereinigung“ aus der Taufe. Das erste Fahrzeug war ein alter Renault Kangoo. Fatlum Hoxhaj erkannte das Potenzial in der Branche für den Raum Papenburg und Umgebung. Bis zum April 2020 war das Unternehmen schon auf fünf Mitarbeiter am Standort an der Friederikenstraße 44 in Papenburg angewachsen.

Es folgte die Übernahme eines Reinigungsunternehmens in Papenburg, was gleichzeitig der erste, größere Schritt in der Firmenentwicklung war. „Clean Lumi“ wuchs auf 22 Mitarbeiter und einem Fuhrpark von sieben Geschäftsautos an.

Fortan war das Unternehmen in einem Umkreis von 50 Kilometern fest verankert und der Name „Clean Lumi Gebäudereinigung“ ist seither in der Region bekannt. Sonderaufträge in ganz Deutschland waren die Folge.

Gleichzeitig entstand eine größere Erreichbarkeit sowohl für den gewerblichen als auch den Privatkundenbereich. Um weiterhin dem Qualitätsstandard weit über Papenburg hinaus gerecht zu werden, dem Kunden näher zu sein sowie eine kurzfristige Reaktionszeit zu gewährleisten, war es unausweichlich, den zweiten, großen Schritt mit der Standorterweiterung um Nordhorn sowie Aurich zu gehen. In Nordhorn ist „Clean Lumi Gebäudereinigung“ nun an der Fennastraße 49 ansässig. Durch diese wichtige Erweiterung ist das Unternehmen seinem Ziel näher gekommen, das komplette Ostfriesland sowie die Nordseeinseln, die Grafschaft Bentheim und das Emsland in der gewohnten Qualität zu bedienen.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Team von Clean Lumi jetzt um weitere fünf Mitarbeiter gewachsen und freut sich, seiner Tätigkeit in der gewohnten Qualität in den neuen Standorten nachzukommen.

Weitere Infos auf www.clean-lumi-noh.de