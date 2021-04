checkdeinangebot.de: Die besten Angebote finden

Nordhorn „Nach 40 Jahren im Handel habe ich alle Tricks gelernt, die man braucht, um die besten Preise zu finden und auszuhandeln. Jetzt habe ich mich selbstständig gemacht, um genau das zu tun, was ich besonders gut kann. Ich möchte an deiner Seite als Einkaufsberater dafür sorgen, dass du sparen kannst. Meine neue Firma checkdeinangebot.de checkt dein eingesendetes Angebot, verhandelt es professionell nach und sucht bessere Angebote für dich“, sagt Bernhard Jonker über seine neu gegründete. „Das tun wir, weil uns das motiviert und wir davon leben, dass du sparst. Du gibt’s uns quasi von dem, was du durch uns erst gespart hast, die Hälfte ab. Sparst du nicht durch uns, dann ist der Preischeck natürlich gratis“, erklärt das Prinzip. „Du kannst nur gewinnen. Wir checken auch Internetpreise, und verhandeln dann vorzugsweise mit dem Fachhandel. Erst checken dann clicken“, sagt Bernhard Jonker.

Weitere Infos gibt es auf www.checkdeinangebot.de