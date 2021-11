CENTURY 21 Altenhöner Immobilien: Auf den Makler kommt es an

Nordhorn Sie sind in der Region längst als Top-Adresse bekannt: Kerstin und Björn Altenhöner mit ihrem Immobilienbüro in Bad Bentheim. Nun macht auch Sohn Yannic von sich reden. Inspiriert vom Geschäftsfeld seiner Eltern, hatte er sich ab 2013 zum Immobilienkaufmann ausbilden lassen. Es folgten berufliche Jahre auf Norderney sowie bei einem Bauträger in Münster. Mit der Zusatzqualifikation als TÜV-zertifizierter Immobilienmakler übernahm er nun letztes Jahr die Leitung des neuen Standortes von Altenhöner Immobilien in Nordhorn.

Von Anfang entwickelte sich dieses Büro erfolgreich. Zu den vielen durch Yannic Altenhöner vermittelten Immobilien gehören auch Ferienwohnungen an der Küste und ein komplettes Neubauprojekt. Vieles ergab sich durch Empfehlungen, ein Vertrauensbeweis, der ihn besonders freut. Bei CENTURY 21 Altenhöner Immobilien sind Eigentümer und Suchkunden also in besten Händen. Weitere Infos auf: www.altenhoener.century21.de