Büter Bauunternehmen: Maßstäbe setzen, Mehrwerte schaffen

Ringe Die G. Büter Bauunternehmen GmbH wurde 1934 als Bauunternehmen gegründet, das sich bis Anfang der 90er Jahre vorrangig um die Rohbauarbeiten für Einfamilienhäuser und die hiesige Landwirtschaft gekümmert hat.

Über die Jahre hat sich das inzwischen 100 Mann starke Unternehmen stetig und umfassend weiterentwickelt und so zählt die Projektentwicklung mittlerweile zu einem Schwerpunkt des täglichen Geschäfts. Mit dem Wohnpark an der Kanalallee, das Büter als Projektentwickler und Bauunternehmen schlüsselfertig realisiert, setzt das Unternehmen Maßstäbe für die zukünftige Stadtentwicklung Nordhorns wie für die baukulturelle Qualität in der Region. „Die Projektentwicklung stellt eine konsequente Schlussfolgerung unserer Expertise dar und ermöglicht uns, unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, indem wir Lebensräume entwickeln, die soziokulturelle, funktionale und baukulturelle Qualitäten vereinen und auf diese Weise über Jahrzehnte Bestand haben.“ So erklärt Gerrit Büter, Geschäftsführer von Büter Bau, den Fokus des unternehmerischen Handelns. „Das gilt für jeden einzelnen Bauherrn in der gesamten Region“, ergänzt Mike Ruppelt, ebenfalls Geschäftsführer bei Büter.

