Büter Bauelemente: Traumtür nach eigenen Wünschen

Nordhorn Noch bis zum 31. Januar macht Büter Bauelemente, Spezialist für Haustüren, Terrassendächer, Fenster, Wintergärten, Markisen, Brustor Lamellendächer und vielem mehr, seinen Kunden ein ganz besonderes Angebot: Die sechs Bestseller Kunststoffhaustüren inklusive Montage sind zu einem Angebotspreis zu haben. Auch die Demontage und Entsorgung der alten Tür ist im Preis enthalten. Das Motto lautet dann: „Eine Tür – unzählige Möglichkeiten“. Der Kunde hat in dieser Zeit die Wahl zwischen mehreren Farben sowie Innen- und Außengriffen. Unterschiedliche Seiten- und Oberlichter können auf Wunsch gegen Aufpreis installiert werden. Klarglas, Ornamentgläser oder Glaskunst in verschiedenen Stilen stehen zur Auswahl. So kann der Kunde seine Traumtür bis ins kleinste Detail selbst gestalten und bestimmt den Materialmix. Dafür steht ein sogenannter Haustürkonfigurator zur Verfügung, der fast in Originalgröße die Tür darstellt.

Zum Komfort einer modernen Haustür gehören mittlerweile eine Fingerscannereinheit und ein elektrischer Türöffner sowie Tritt- und Kratzschutz, die ebenfalls gegen Aufpreis geliefert werden. Neuste Technologien an der Schließtechnik und Sicherheitsglas dienen nachhaltig dem Einbruchschutz.

Weitere Infos auf: www.bueterbauelemente.de