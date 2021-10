Büter Bauelemente: Haustür nach eigenen Wünschen gestalten

Nordhorn Büter Bauelemente ist der Spezialist für Haustüren, Terrassentüren, Fenster, Wintergärten, Markisen und vielem mehr. Am 1. November startet das Nordhorner Unternehmen eine Haustürenaktion, bei der es die meistverkauften Haustüren zu einem Angebotspreis inklusive der Montage gibt. Zusätzlich gibt es einen Tag der offenen Tür am Freitag und Samstag, 12 und 13. November. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 8 bis 17 Uhr und am Samstag von 8 bis 17 Uhr. Außerdem ist am Sonntag, 14. November, von 14 bis 18 Uhr ein Schautag.

Bis zum Tag der offenen Tür ist in der Ausstellung an der Katharinenstraße 2 ein sogenannter Haustürkonfigurator, an dem interessierte Kunden auf einem Bildschirm in (fast) Originalgröße ihre neue Haustür direkt vor Ort konfigurieren. Darin steht ihnen eine große Auswahl an Modellen, Farben, Griffen und vielem mehr zur Verfügung. Gestaltungselemente wie zusätzliche Ober- und Seitenlichter stehen in großer Auswahl zur Verfügung und werden auf Wunsch installiert. Die Türen stammen vor der Marke Weru.

Zum Komfort einer modernen Haustür gehören mittlerweile eine Fingerscannereinheit und ein elektrischer Türöffner sowie Tritt- und Kratzschutz. Neuste Technologien an der Schließtechnik und Sicherheitsglas dienen nachhaltig dem Einbruchschutz.Weitere Infos auf: www.bueterbauelemente.de