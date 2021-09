Bestens beraten bei VON POLL IMMOBILIEN

Nordhorn Wer heutzutage seine Immobilie veräußern möchte oder ein neues Zuhause sucht, stößt schnell auf den Namen VON POLL IMMOBILIEN. Mit über 350 Standorten gehört das Unternehmen zu den größten Maklerhäusern Europas. Auch in der Grafschaft Bentheim zeigt das Unternehmen Flagge. In zwei Shops – in Nordhorn und Bad Bentheim – betreut Geschäftsstellenleiter Georg H. Pauling mit seinem siebenköpfigen Team bereits seit vielen Jahren erfolgreich Eigentümer und Suchkunden.

Neben Immobilienmaklerin (IHK) Susanne Diedrich gehören auch die erfahrene Finanz- und Immobilienberaterin Petra Knecht sowie der niederländische Immobilienmakler (IHK) und Shopleiter von Bad Bentheim, Arnoud Jonker, zum Team. Jannik Lampen, Immobilienmakler (IHK), ist spezialisiert auf Immobilien in Nordhorn. Des Weiteren gibt es insgesamt drei Auszubildende in den Geschäftsstellen. Sophie Raduschewski befindet sich bereits in ihrem dritten Ausbildungsjahr, Vanessa Gense im ersten – beide absolvieren eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Seit diesem Jahr bildet VON POLL IMMOBILIEN in Bad Bentheim auch zur Immobilienkauffrau aus. Diese Stelle füllt Julia Liedtke aus.

Nun wird das Team durch die erfahrene Immobilienberaterin Maria Garaev erweitert. Maria Garaev hat ihr Studium „International Management“ mit dem Bachelor of Arts abgeschlossen. Ihre umfangreichen Immobilienkenntnisse sammelte sie bei einem internationalen Immobilienunternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien. Frau Garaev freut sich, das Team zu komplettieren und künftig Eigentümer sowie Suchkunden auf höchstem Niveau individuell beraten zu dürfen.

Die qualifizierten Immobilienberater verfügen über langjährige Erfahrung in der Branche, sind ausgesprochene Kenner ihres Marktes und vor Ort bestens vernetzt. Sie begleiten ihre Kunden kompetent und zuverlässig vom persönlichen Erstgespräch bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Spezialisiert sind sie dabei auf die Vermittlung wertbeständiger Wohn- und Geschäftsimmobilien in bevorzugten Lagen. Das reicht von der Eigentumswohnung über die Villa bis zur Doppelhaushälfte. Gerne schätzen die Experten des Hauses auch kostenfrei und unverbindlich den Marktpreis ein.

