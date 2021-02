Braus GmbH: Zuschüsse beim Einbau von Treppenliftern

Nordhorn Die Pflegekasse unterstützt Betroffene mit Zuschüssen von 4000 Euro beim Kauf von Treppenliften. Das Grafschafter Unternehmen Braus Lift and Care Systems berät unverbindlich zum Thema Treppenlift. Im Interview erklärt Geschäftsführerin Katharina Braus Details.

Wie läuft so ein Beratungstermin für Treppenlifte ab?

Ein Berater unseres Hauses kommt unverbindlich zu Ihnen und vermisst Ihre Treppe. Sie erhalten am gleichen Tag Ihr Angebot. Da jeder Treppenlift individuell für Ihre Treppe gefertigt wird, kommt nach Ihrer Beauftragung ein weiterer Kollege aus der Technik und vermisst Ihre Treppe noch einmal genau.

Was kostet ein Treppenlift?

Die Kosten sind abhängig von der Größe und der Bauart der Treppe. Sobald ein Pflegegrad vorhanden ist, unterstützt die Pflegekasse mit Zuschüssen in Höhe von 4000 Euro pro Person. So ist ein Großteil des Kaufpreises im Normalfall abgedeckt.

Was zeichnet Sie gegenüber anderen Anbietern aus?

Mit uns haben Sie einen ortsnahen und unkomplizierten Partner mit langfristigem Know-how. Aber machen Sie sich selber ein Bild und testen Sie uns in einem unverbindlichen Beratungsgespräch.

