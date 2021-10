Autohaus Hilberink: Spezialist für Pkw und Lkw

Emlichheim Seit fast 30 Jahren besteht das Autohaus Hilberink in Emlichheim. Kfz-Meister Heinrich Hilberink gründete 1992 an der Ringer Straße 21 die Autofachwerkstatt mit Handel, die bis heute erfolgreich tätig ist. Inzwischen beschäftigt der Ausbildungsbetrieb elf Mitarbeiter. Aufgrund der Kompetenz und Erfahrung wurde der Kfz-Fachbetrieb schnell bekannt in der Region. Das Motto „Der Kunde ist König“ nehmen die Mitarbeiter des Autohauses Hilberink wörtlich. „Unsere Kunden werden umfassend betreut. Bei uns sind sie in guten Händen“, sagt Heinrich Hilberink und verweist darauf, dass etliche Stammkunden ihre Fahrzeuge seit 25 Jahren bringen.

Die langjährige Firmengeschichte erfüllt Heinrich Hilberink mit Stolz. Er bedankt sich bei seinen Kunden für das Vertrauen. Die Fachwerkstatt bietet besondere Leistungen an: Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wird eine professionelle Automatikgetriebespülung durchgeführt. Das sorgt für ein längeres Leben des Automatikgetriebes.

