Anwaltskanzlei Bosse mit zwei Standorten in der Grafschaft

Nordhorn/Lohne Mit einer Kanzlei in der Laarstraße21 in Nordhorn hat sich Rechtsanwalt Frank Bosse vor fast zwei Jahren selbstständig gemacht. Im Juni 2020 kam eine Zweigstelle in Wietmarschen-Lohne, Schützenplatz 4, hinzu. Frank Bosse ist gebürtiger Nordhorner. Seine Zulassung als Rechtsanwalt hat er seit Januar 2011. Zuvor hatte er sein zweites Staatsexamen nach dem Referendariat beim Oberlandesgericht Oldenburg gemacht. Anschließend arbeitete der Jurist in Kanzleien in Neuenhaus und Nordhorn. Seit November 2014 ist Frank Bosse Fachanwalt für Arbeitsrecht und seit Juli 2016 auch Fachanwalt für Familienrecht. Die Kanzlei in Nordhorn ist unter der Telefonnummer 05921 781780, die Zweigstelle in Lohne unter der Rufnummer 05908 92020 zu erreichen.