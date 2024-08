„Am Anfang war eine Schnapsidee“

Dezember 2021 – in Ohne steht ein Grundstück mit attraktiver Lage am Möllenweg zum Verkauf. In einer spontanen Aktion macht Nils Obremba zusammen mit Kumpel Evert Hermeling Nägel mit Köpfen. „Es war quasi eine Schnapsidee“, erzählt er. Auch was mit dem Grundstück passieren sollte, war den beiden direkt klar. „Machen wir Ferienwohnungen?“, fragte Hermeling seinen Geschäftspartner. Die beiden mussten nicht lange überlegen – die Idee zum Ferienpark stand. Infolgedessen gründeten sie die FiO GmbH & Co. KG. Das Projekt war geboren.

Baustart erfolgte im Februar 2024

Bis Ende 2023 befand sich das Dorf Ohne im Dorfentwicklungsprogramm. Das Gesamtprojekt von Obremba und Hermeling war somit eines der letzten Projekte, das im Rahmen der Dorfentwicklung gefördert werden konnte. Entsprechend der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes wurden Zuwendungen aus Landes- und Bundesmitteln sowie aus Mitteln der Europäischen Union aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes gewährt. Mit Hilfe ihres Architekten stellten Nils Obremba und Evert Hermeling die nötigen Anträge an die Dorferneuerung mit Sitz in Meppen. „Die Genehmigungen erfolgten zeitnah, sodass die Bauarbeiten Anfang Februar starten konnten“, berichtet Nils Obremba und bedankt sich im gleichen Atemzug bei der Ohner Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte sowie dem Bürgergemeinderat in Ohne.

Sechs Ferienwohnungen und eine Wohneinheit

Am Möllenweg in Ohne ist ein Ferienhof mit insgesamt sechs Ferienwohnungen entstanden. Darüber hinaus gibt es eine feste Wohneinheit. „Eine gute Seele vor Ort kümmert sich um die Pflege der Wohnungen“, sagt Nils Obremba. Vor Ort wurde bei den Bauarbeiten nicht viel neu gemacht. „Wir haben bei dem Bau darauf geachtet, alles auf bestehenden Klinkern aufzubauen.“ Die Grundstruktur ist erhalten geblieben, in Zukunft wird die Hofgruppe unter Denkmalschutz gestellt. Ziel des Projektes von Nils Obremba und Evert Hermeling ist es, „die Region noch attraktiver zu machen“, gleichzeitig wird ein einzigartiger und gleichzeitig Denkmal geschützter Bauernhof gesichert. Der neu errichtete Ferienhof soll außerdem das Leben in und mit der Natur in der Region hervorheben sowie den Fahrradtourismus fördern.

Tag der offenen Baustelle mit Führungen

Beim Tag der offenen Baustelle am Sonntag, den 18. August, gewährleisten Nils Obremba und Evert Hermeling zwischen 11 und 18 Uhr zusammen mit dem Heimatverein Ohne allen Interessierten einen Einblick in das Grundstück am Möllenweg. In Führungen wird alles Wichtige rund um die Historie des Hofes, die Bauphase und vielen weiteren Themen erklärt. Bei Gegrilltem, Kaltgetränken sowie Kaffee und Kuchen soll eine entspannte Atmosphäre kreiert werden, die zum Austausch anregt. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Der Erlös des gesamten Tages kommt dem Heimatverein Ohne zugute.