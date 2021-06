Altena Cosmetics: Schlanker und jünger mit BEWEI

Altena Cosmetics in Neuenhaus bietet mit BEWEI BODY + BEWEI FACE eine Methode, um schlanker, straffer und jünger auszusehen. BEWEI ist eine Weiterentwicklung für den Beautybereich und kommt aus der Arthrosetherapie. BEWEI kann bei Frauen und Männern Körper und Gesicht verschönern und zu einem neuen Vitalitätsgefühl verhelfen. Im Liegen und bekleidet werden Fette verloren, eine Umfangsveringerung von ein bis zwei Hosengrößen sowie eine Haut- und Gewebestraffung erzielt und dies verbunden mit einer Verbesserung des Hautbilds und einer Gewichtsreduktion durch Stoffwechselaktivierung. Im Bereich Bodyforming kommt es zu einer Verbesserung der Silhouette.

„Altena-cosmetics in Neuenhaus setzt hohe Maßstäbe bei Ihren Behandlungen“, verspricht Inhaberin Claudia Altena. Zuerst ist eine individuelle Diagnostik wichtig, um den Kunden zum Erfolg zu bringen. Die wichtigsten Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche Therapie sind das Entsäuern, Entschlacken, Entgiften und Entfetten. Eine Kombination aus Magnetfeldtherapie, die ganzheitlich zellaktivierend wirkt, und mechanischer Lymphdrainage, die zellregenerierend ist, ist die Basis der Therapie. Hinter vielen Beschwerden wie Übergewicht und Cellulite, Arthrose, Rheuma, Gelenkschmerzen und Lymph- und Lipödemen stecken aus der Balance gekommene Stoffwechselkreisläufe. Der nachhaltige Effekt der Magnetfeldtherapie beruht auf unterschiedlichen Faktoren. Dazu gehören die Aktivierung des Zellstoffwechsels sowie die Verbesserung der Sauerstoffversorgung im Gewebe. Beides ist von elementarer Bedeutung für die optimierte Versorgung der Körperzellen mit Nährstoffen und der Abtransport von Schlackenstoffen. Darüber hinaus beschleunigen Magnetfelder die Wund- und Knochenheilung und aktivieren entzündungshemmende Enzyme, zum Beispiel bei rheumatischen Beschwerden.

Aufgrund des langjährigen Erfolgs der Körpertherapie und der positiven Wirkung auf das Hautbild, gibt es die Behandlung nun auch für Gesicht und Decolette zur Hautstraffung und Reduktion von Falten – als Alternative zum Lifting.

Am Donnerstag, 8. Juli, findet eine Online-Präsentation statt. Dort erfahren Interessenten mehr über das BEWEI Vitalitätskonzept. Jeder, der sich bei Claudia Altena anmeldet, und daran teilnimmt, bekommt eine Behandlung im Wert von 89 Euro gratis.

Weitere Infos auf: www.altena-cosmetics.de oder per Telefon 05941 9251983 sowie per E-Mail an info@altena-cosmetics.de.