Aktionen zum Jahresendspurt

Uelsen Wenn es um Sportartikel geht, ist Intersport Kamps in Uelsen, Wilsumer Straße 10, der Ansprechpartner. Seit mehr als 35 Jahren ist das Fachgeschäft am Ort vertreten und überzeugt mit persönlicher und kompetenter Beratung.

Nun startet das Einzelhandelsgeschäft mit Sonderaktionen in den Jahresendspurt. Als Partner für viele Sportarten wie beispielsweise, Teamsport, Running, Training, Fitness, Outdoor, Wassersport oder Funwheel bietet Intersport Kamps eine große Auswahl an hochwertiger Sportbekleidung und Sportgeräten.

Außerdem verfügt Intersport Kamps über einen eigenen Druck- und Stickservice für Vereins- und Firmenkunden.

Der Weg zu Intersport Kamps in Uelsen und Bad Bentheim lohnt sich, denn vom 22. bis zum 27. November gibt es 20 Prozent Rabatt auf alles, was nicht bereits reduziert ist. Diese Aktion gilt ebenfalls für Sport und Freizeit Kamps in Gronau. Weitere Infos auf www.sport-freizeit-kamps-intersportgruppe.de