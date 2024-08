75 Jahre Rönne Technik – eine Erfolgsgeschichte

Die Firma Rönne Technik in Schüttorf feiert 2024 ihr 75-jähriges Jubiläum und blickt dabei auf eine erfolgreiche Geschichte zurück. Gegründet im Jahr 1949 von Johann Rönne, entwickelte sich das Unternehmen über die Jahrzehnte hinweg zu einem bedeutenden Akteur in der Elektrotechnik und vielen weiteren Bereichen.

Von den Anfängen bis heute

Johann Rönne legte den Grundstein für das Schüttorfer Familienunternehmen, das zu Beginn auf klassische Elektroinstallationen spezialisiert war. Hans Rönne übernahm das Unternehmen und führte es in die zweite Generation. Im Jahr 2001 kaufte Henrik Schulte-Bernd Elektro Rönne, daraus entstand Rönne Technik. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte das Unternehmen zehn Mitarbeiter.

Zur ersten Belegschaft gehörten: Dieter Hoffmann, Heinz Poll, Johann Rönne, Bernhard Rademaker, Hans Rönne und Günter Rönne. Fotos: privat

Wachstum und Expansion

Die Anzahl der Mitarbeiter ist in den vergangenen 23 Jahren auf knapp 150 Beschäftigte angestiegen. Ein Wachstum, das vor allem Henrik Schulte-Bernd vorangetrieben hat. Rönne Technik will weiterhin dem klassischen Bereich der Elektroinstallation treu bleiben, hat sein Leistungsspektrum aber auch erheblich erweitert. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören neben den klassischen Elektroinstallationen auch Datennetzwerktechnik, Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Photovoltaikanlagen, Energiespeicheranlagen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Energiekonzepterstellung sowie Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik und MSR-Steuerung für Gebäudetechnik. Das Portfolio reicht von der intensiven Planung der Anlagen, über die fachgerechte Montage bis hin zur Wartung – egal ob Homeoffice, Multimedia-Haus oder gewerbliches Netzwerk.

Der erste Unternehmenssitz von Rönne Technik an der Ohner Straße in Schüttorf.

Geschäftsführer und Unternehmensgruppe

Neben Henrik Schulte-Bernd ist Ingo Hensel seit 2012 Teil der Geschäftsführung. Im Jahr 2018 kam Henning Leyendecker hinzu. Die Bereiche der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik wurden Anfang 2020 in die neu gegründete Firma Rönne Technik KKL, Geschäftsführer Christian Bauer, überführt – ein Tochterunternehmen von Rönne Technik. Im weiteren Verlauf des Jahres wurde mit der Rönne Technik Immobilienverwaltungs GmbH ein weiteres Tochterunternehmen gegründet. Im Jahr 2022 erweiterte sich die Unternehmensgruppe mit der Gründung der Rönne Technik NEK GmbH mit Geschäftsführerin Elena Held. NEK steht für Nachhaltige-Energie-Konzepte. Die Geschäftszweige Photovoltaik- und Energiespeicheranlagen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie die Energiekonzepterstellungen wurden in das neue Unternehmen übertragen. Seit dem 1. Januar 2024 ist Tim van der Kamp kaufmännischer Geschäftsführer bei Rönne Technik.

© alwlsobott gmbh 2001 kaufte Henrik Schulte-Bernd das Unternehmen und leitet es bis heute. Foto: alwlsobott

Fachkompetenz mit Kundennähe

Das erfahrene Expertenteam aus Ingenieuren, Technikern und Meistern bieten den Kunden ein Gesamtpaket mit umfassender Beratung und Planung von A bis Z in Kombination mit hoher handwerklicher und technischer Qualität. Durch diese Bandbreit der Gewerke wird Rönne Technik den Kunden – ob Privat- oder Geschäftskunden – in allen Belangen gerecht. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden stehen stets an erster Stelle und bekommen ihre individuellen Wünsche erfüllt – termingerecht und innovativ. Rönne Technik ist ein starker Partner für Geschäftskunden, Architekten und Privatpersonen – und das mittlerweile schon seit 75 Jahren.

Fokus auf die Zukunft und Ausbildung

Bei Rönne Technik steht die Ausbildung im Vordergrund. Egal ob Handwerkstätigkeit oder Bürojob – Rönne Technik ist im Bereich der Nachwuchsangebote sehr vielseitig. Aktuell bietet Rönne Technik Ausbildungen in folgenden Berufen an: Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Informationselektroniker, Mechatroniker im Bereich Kältetechnik, technischer Systemplaner für Versorgungs- und Ausrüstungstechnik, Elektroniker für Gebäudesystemintegration und Kaufmann für Büromanagement. Bei einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung stehen die Chancen gut, übernommen zu werden und bei Rönne Technik Karriere zu machen – mit Weiterbildungen und Aufstiegschancen. Dabei liefert Rönne Technik mit der vier-Tage-Woche oder der betrieblichen Altersvorsorge vielseitige und umfangreichen Benefits für die eigenen Mitarbeiter.

Hans Rönne übernahm das Unternehmen von seinem Vater Johann.

Feierlichkeiten zum 75-jährigen Jubiläum

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums möchte sich Rönne Technik bei Partnern, Mitarbeitern und Kunden bedanken. Am Freitag, 23. August 2024, lädt das Unternehmen Geschäftspartner, Lieferanten und Freunde der Firma Rönne Technik nach Schüttorf in die Textilstraße ein, um gemeinsam zu feiern.

Am Abend dürfen sich die Mitarbeiter auf eine besondere Feier inklusive eines Auftritts von Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann freuen.

Abschluss des Festwochenendes ist am Sonntag, 25. August, mit dem Tag der offenen Tür. Alle Interessierte können sich über Rönne Technik mit seinen Tochtergesellschaften informieren. Außerdem ist eine Tombola mit vielen Gewinnen geplant. Die Einnahmen werden an gemeinnützige Organisationen wie dem Förderverein Kinderklinik des Euregium Krankenhauses, der Tafel Schüttorf und der Lebenshilfe gespendet.

Rönne Technik hat sich in den letzten 75 Jahren von einem kleinen Elektroinstallationsbetrieb zu einem vielseitigen und zukunftsorientierten Unternehmen entwickelt. Mit großer Innovationskraft übernimmt das Schüttorfer Unternehmen komplexe Haustechnikprojekte von der Planung bis hin zur Umsetzung.