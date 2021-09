250-Euro-Grafschaft-Gutschein für Melanie Sligtenhorst

Nordhorn Der Grafschaft-Gutschein feiert in diesem Jahr seinen einjährigen Geburtstag. Aus diesem Anlass haben die Grafschafter Nachrichten unter allen Gutschein-Käufern zwischen dem 3. und 13. September ein Gutscheinguthaben im Wert von 500 Euro verlost. Der Hauptgewinn, ein Grafschaft-Gutschein im Wert von 250 Euro, ging an Melanie Sligtenhorst aus Gildehaus. Die Gewinnübergabe fand bei Hunsche Blumen und Floristik in Bad Bentheim statt. Der Betrieb ist einer von 190 Händlern, die den Gutschein annehmen. Die zehn Gewinner, die einen 25-Euro-Grafschaft-Gutschein gewonnen haben, wurden schriftlich benachrichtigt.