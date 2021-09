wirfürdich-Apotheke: „Wir firmieren um“

Bad Bentheim Aus allesgut Apotheke an der Diana und der Kur Apotheke wird die wirfürdich-Apotheke

Wer durch Bad Bentheim geht, wird es bald bemerken: Unsere Apotheke hat umfirmiert. Wir tragen jetzt die Namen wirfürdich-Apotheke an der Diana und wirfürdich Apotheke am Schlosspark. Damit möchten wir zeigen, was für uns das Wichtigste ist, wenn es um Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden geht: das fürsorgliche Miteinander.

Warum jetzt der neue Name?

Ganz einfach: der neue Name zeigt klarer denn je, was Abed Daka und sein Team bereits seit 25 Jahren leben. Eine zukunftsorientierte Werte- und Teamkultur, die das Miteinander in den Mittelpunkt stellt. „Wie in einer großen Familie fühlen wir uns untereinander und mit unseren Kunden und unseren Familien verbunden. Die Pandemie hat uns einmal mehr darin bestätigt, dass wir genau damit die Weichen in Richtung Zukunft richtig gestellt haben“, sagt Abed Daka. Die gelebte Kultur der Apotheke wird jetzt zur Marke. Innen und außen stimmen überein.

Aus tiefer Überzeugung: wirfürdich

Unsere wirfürdich-Apotheke ist kein Kaufhaus. Wir möchten nicht in erster Linie Produkte verkaufen, sondern für die Menschen vor Ort und in der Region jederzeit nah- und erreichbar sein, um Hilfe leisten zu können. Wir möchten sie kennen und ihre Wünsche genau verstehen. Vertrauen und Glaubwürdigkeit verbinden uns mit unseren Kunden. Das klappt nur unter Menschen, die sich wirklich begegnen, einander ins Gesicht schauen und sich zuhören.

Mit gegenseitigem Vertrauen und unserem Wissensvorsprung verstehen wir uns als Kümmerer. Wir gehen für unsere Kunden jeden Weg, der uns moralisch und rechtlich offen steht. Wir nehmen uns Ihrer Anliegen bis zur Lösung an. Wir helfen, geben Antworten, Anregungen und praktische Tipps. Verständnis und Vertrauen, menschliche Herzlichkeit und Verantwortung bilden die Dreh- und Angelpunkte, durch die unsere erstklassigen pharmazeutischen Leistungen erst ihre volle Wirkung entfalten. Dass wir den Menschen hier auf diese Weise helfen können, macht uns stolz und demütig zugleich.

Wie eine große Familie

Jeder für jeden und alle für einen. Unsere Kollegen, unsere Kunden und unsere Familien bilden für uns eine Gemeinschaft, die wir als große Familie erleben. Einfach, weil wir Menschen sind, wollen wir einander helfen und füreinander in gesunden und kranken Tagen sorgen. Wir laden alle Menschen vor Ort ein, sich als Mitglied unserer wirfürdich-Familie zu fühlen. Unsere Türen stehen Ihnen offen. Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Starkes Miteinander im Netzwerk

Wir suchen den Dialog und möchten ein weites Netzwerk mit anderen lokalen Dienstleistern im Gesundheitswesen aufspannen. Gegenseite Inspirationen und der Austausch werden uns immer neue Wege zeigen, um zukünftige Chancen für Prävention und Heilung, Pflege und Therapie zu erkennen und frühzeitig zu ergreifen. So möchten wir den Menschen vor Ort einen deutlichen Mehrwert an gesunder Lebensqualität eröffnen. Mit optimalen Lösungen für konkrete Bedürfnisse auf der Höhe der Zeit. Miteinander ist auch hier der Schlüsselbegriff für ein besseres zukunftsfähiges Gesundheitswesen.

Die wirfürdich-Zukunft beginnt heute

Mit dem neuen Namen heben wir unsere Werte und Kultur auf ein höheres Level und zeigen, wohin unsere gemeinsame Reise mit den Menschen vor Ort und unseren Familien gehen soll. Wir öffnen die Türen für positive Entwicklungen weit und bieten unsere fürsorgliche Zuwendung allen an, die daran teilhaben wollen. Lokal vor Ort und jetzt auch digital möchten wir noch mehr als bisher auf die Menschen zugehen, die unsere Hilfe suchen. Wir wollen alle Hürden abbauen, damit sich wirklich jeder jederzeit an uns wenden mag. Unsere Zuwendung benötigt weder Rezept noch besonderen Grund. Alle sind uns immer herzlich willkommen. Eben: wirfürdich. Weitere Infos auf: www.wirfuerdich.de