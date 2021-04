Digitaler Vermögenstag der Spiekermann & CO AG

Nordhorn Der digitale Vermögenstag der Spiekermann & CO AG am 28. April 2021 bietet allen Interessierten ein attraktives Programm mit zahlreichen Fachvorträgen zu Themen, die die Welt beschäftigen. Dieses Event wird von erfahrenen Brancheninsidern organisiert und durchgeführt. Das Themenspektrum ist breit gefächert und wird von echten Experten auf dem jeweiligen Fachgebiet vorgetragen. So kommen Profis und Einsteiger gleichermaßen auf ihre Kosten.

Das Event bietet kompaktes Expertenwissen an einem Nachmittag, ein modernes Format plus Raum für eigene Fragen, ein leicht zugängliches Online-Format und alles kostenfrei.

Anmeldungen für den digitalen Vermögenstag am 28. April sind jetzt möglich unter digitaler-vermoegenstag.de. „Profitieren Sie vom Wissen und Know-how unserer Expertinnen und Experten!“, heißt es in einer Ankündigung. Die Spiekermann & CO AG gehört zu den bundesweit führenden unabhängigen Vermögensverwaltern mit Standorten in Osnabrück, Nordhorn, Münster und Bielefeld.