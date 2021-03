AYA Akademie UG: Ausbildung zum Yogalehrer startet

Nordhorn Seit 2019 bietet die AYA Akademie UG Workshops, Seminare und Fortbildungen in den Bereichen Yoga, Ayurveda und Resilienz. Insbesondere die zweijährige Yogalehrer und Yogalehrerinnen-Ausbildung bietet eine tiefe persönliche Erfahrung und gute berufliche Perspektiven. „Uns war wichtig, ein Konzept zu erstellen, das traditionsunabhängig die Vielfalt der Yogaphilosophie ebenso vermittelt, wie fachpraktische Kompetenzen“, erklärt die Geschäftsführerin Christina Oberndörfer. Neben einem Dozententeam vor Ort sind Experten wie Dr. Robert Schleip, Deutschlands führender Faszienforscher, an der Ausbildung beteiligt.

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist das erste AYA Yoga Festival in Nordhorn am 18. September im NINO Hochbau.

Nächster Start der Ausbildung ist am Wochenende 27. und 28. März. Info-Veranstaltungen finden am 19. und am 21. März statt. Anmeldungen sind unter Telefon 05921 7202380 möglich. Weitere Infos gibt es auf der Website www.aya-akademie.de.