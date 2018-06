Empfehlung - Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Ringe

Ringe Auf der Neuenhauser Straße in Ringe ist es am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen: Als ein Fahrzeug der Firma Büter das Betriebsgelände verlassen wollte, übersah dessen Fahrer augenscheinlich einen herannahenden Mercedes. Es kam zum Zusammenprall. In Folge dessen wurden beide Fahrer leicht verletzt. Weitere Personen befanden sich nicht in den Fahrzeugen. Die Neuenhauser Straße war vorübergehend gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/zwei-leichtverletzte-nach-unfall-in-ringe-239342.html