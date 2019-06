Zum Tode von Hindrik Jan Trüün: Vieles für Laar erreicht

Der frühere Bürgermeister von Laar, Hindrik Jan Trüün, ist tot. Er starb am Pfingstsonntag im Alter von 84 Jahren im Kreise seiner Familie in Heesterkante. Am Donnerstag wurde er in Laar zu Grabe getragen, Hunderte Bürger begleiteten seinen letzten Weg.