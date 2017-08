Zeugen stoppen zwei Ladendiebe

gn Emlichheim. Die Polizei hat am Dienstagmittag zwei Ladendiebe in Emlichheim festgenommen, teilte die Polizei mit. Die beiden 29- und 52-jährigen Männer aus Bosnien Herzegowina sollen gegen 14 Uhr zwei Büstenhalter aus der Auslage eines Modediscounters an der Ringer Straße genommen und das Gebäude verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde der Diebstahlsalarm ausgelöst.

Zeugen verfolgten die Männer und sprachen sie an. Nach Aufforderung händigten sie das Diebesgut wieder aus und flüchteten zu Fuß weiter. Die in der Zwischenzeit benachrichtigten Polizisten konnten die Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen und festnehmen. Im Auto der Männer fanden die Beamten weiteres Diebesgut aus anderen Taten. Die Ermittlungen laufen.