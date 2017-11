Empfehlung - Wochen der Ausbildung: 130 Firmen öffnen sich dem Nachwuchs

gn Ringe. Mehr als 300 Schüler machen sich in diesen Tagen auf, die Berufswelt in der Grafschaft zu erkunden. Was macht ein Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, wie viel gibt es in diesem Beruf zu verdienen und welche Karrieremöglichkeiten stehen offen? Diese und viele weitere Fragen können die Jugendlichen bei den „Wochen der Ausbildung“ klären, die noch bis zum 24. November in mehr als 130 Unternehmen angeboten werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/wochen-der-ausbildung-130-firmen-oeffnen-sich-dem-nachwuchs-215327.html