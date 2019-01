Empfehlung - Bürgermeister: Emlichheim ist das Bayern Niedersachsens

Emlichheim Großen Beifall erhielt Heinrich Strenge, als er in seiner Neujahrsansprache meinte: „Emlichheim ist eine familienfreundliche Gemeinde.“ Seit der Inbetriebnahme der Kita „Regenbogen“ unterhalte die Gemeinde drei Kindertagesstätten sowie den Spielkreis Weusten und verfüge damit über ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen. „Doch infolge der Beitragsfreiheit seit dem letzten Jahr gibt es nun eine verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen und auch eine signifikante Ausweitung der Betreuungszeiten“, meinte Strenge. Damit entstehe für die Gemeinde wieder Investitionsbedarf. Die Kita „Kleiner Leuchtturm“ werde in diesem Jahr um eine Küche und einen Speiseraum erweitert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/wir-sind-das-bayern-niedersachsens-277758.html