Empfehlung - Winterspaß auf Kufen im Schatten der Mühle in Laar

mep Laar/Emlichheim. Jedes Jahr zu Beginn des Winters fluten Mitglieder des Laarer Mühlenvereins die Wiese zwischen dem Parkplatz an der Mühle und der Hauptstraße. Sie pumpen Vechtewasser durch ein unterirdisches Rohr in die tief liegende Fläche. „Es versickert kaum, weil dort im Sommer Schafe und Ziegen weiden, die den Untergrund festtreten. Außerdem haben wir die Wiese mit einer speziellen Rasenmischung eingesät, die das Wasser nicht so schnell durchlässt“, sagt Steven Lambers vom Mühlenverein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/winterspass-auf-kufen-im-schatten-der-muehle-in-laar-227576.html