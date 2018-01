Empfehlung - Wintershall will niedrigem Ölpreis trotzen

Emlichheim. Wintershall will die Erdölförderung in Emlichheim ausbauen. „Mit einer 3D-Seismik legen wir jetzt die Grundlage für die Erschließung weiterer Erdölvorkommen an der deutsch-niederländischen Grenze“, sagte Dr. Andreas Scheck, Leiter Wintershall Deutschland, am Freitag beim Neujahrsempfang des Unternehmens in Emlichheim. Die Vorbereitungen für die Suche, bei der Schallwellen tief in den Boden geschickt und an die Erdoberfläche zurückgespiegelt werden, laufen schon seit einiger Zeit. In der nächsten Woche soll auf einem ersten zehn Quadratkilometer großen Abschnitt gemessen werden. „Wir werden uns dabei Schritt für Schritt von Osten nach Westen bewegen. Trotz der schwierigen Wetterverhältnisse wollen wir die Arbeiten bis Anfang März abschließen“, kündigte der Emlichheimer Betriebsleiter Horst Prei an. Lagerstättensimulationen hätten ergeben, dass das Erdölfeld noch über weitere unerschlossene Reserven verfügt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/wintershall-will-niedrigem-oelpreis-trotzen-223257.html