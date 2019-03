Empfehlung - Wintershall verspricht Besserung

Emlichheim/Nordhorn „Wir haben nun wesentlich mehr Informationen erhalten. Das war nicht zu vergleichen mit dem ersten Treffen am Freitag“, meinte Emlichheims Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters am Donnerstagnachmittag im Kreishaus in Nordhorn. Fast vier Stunden lang hatten Mitarbeiter der Firma Wintershall einer Vielzahl von Behördenvertretern erklärt, was es nach dem derzeitigen Stand mit den Schäden an zwei Einpressbohrungen in den Emlichheimer Weusten auf sich hat. „Und es gab auch eine Entschuldigung“, sagte Daniela Kösters.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/wintershall-verspricht-besserung-289228.html