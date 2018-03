Wintershall schließt seismische Messungen in Emlichheim ab

Wintershall hat nach acht Wochen die 3D-Seismik in Emlichheim abgeschlossen. Mit den Daten will sich die BASF-Tochter ein noch genaueres Bild vom Erdölfeld Emlichheim an der Grenze machen. Ziel ist es, noch unerschlossene Reserven zu entdecken.