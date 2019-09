Empfehlung - „Wintershall-Schaden hat Vertrauen erschüttert“

Emlichheim Kreisrat Dr. Michael Kiehl ist der letzte Experte, der am Dienstagabend ans Pult tritt und in einem kurzen Statement seine Sicht der Dinge vorträgt. Und er ahnt, dass seine Sätze bei den anderen Fachleuten, mit denen er sich das Podium teilt, wohl nicht so gut ankommen werden. Er müsse nun „die harmonische Stimmung trüben“. Denn der von Wintershall Dea im Erdölfeld Emlichheim verursachte Schaden, bei dem über einen Zeitraum von vier Jahren bis zu 220.000 Kubikmeter umweltgefährdende Flüssigkeit in den Boden gesickert sind, habe das über Jahrzehnte gewachsene Vertrauen der Bürger in die Erdölindustrie erschüttert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/wintershall-schaden-hat-vertrauen-erschuettert-317934.html