Wintershall: Große Mengen Lagerstättenwasser ausgetreten

Zwischen 140.000 und 220.000 Kubikmeter Lagerstättenwasser sind in der Zeit von Januar 2014 bis Oktober 2018 in den Untergrund in Emlichheim gelangt. Nun hat das Unternehmen Wintershall Dea eine Gefahrenabschätzung vorgelegt.