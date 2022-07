© Vennemann, Sascha

Spende im Gepäck: Mike Schreiter (links, Leiter des Betriebs von Wintershall Dea in Emlichheim) übergab in Emlichheim 5000 Euro von der Wintershall Dea Stiftung für Demokratie und Vielfalt an Doris und Fritz Hübers (Mitte und rechts, Verein „Initiative Brückenschlag“) von der Emlichheimer Tafel. Foto: Vennemann