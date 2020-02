Empfehlung - Wintershall Dea treibt Sanierung weiter voran

Emlichheim Wintershall Dea treibt die im November 2019 begonnene Sanierung des Schadens im Umfeld der Em 132 in Emlichheim (Grafschaft Bentheim) weiter voran. Bis zum Sommer werden insgesamt drei Sanierungsbrunnen in Betrieb sein. Über die Brunnen wird das im tiefen Untergrund ausgetretene Lagerstättenwasser wieder herausgepumpt. In einem Besprechungstermin in Nordhorn, an dem unter anderem das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), die Samtgemeinde Emlichheim, der Landkreis Grafschaft Bentheim, der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sowie Vertreter niederländischer Behörden teilgenommen haben, wurde am Mittwoch der aktuelle Stand beraten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/wintershall-dea-treibt-sanierung-weiter-voran-344780.html