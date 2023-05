Wintershall Dea kündigt Arbeiten am Erdölfeld Emlichheim an

Wintershall Dea Deutschland führt ab dieser Woche sieben Ablenkungsbohrungen im Erdölfeld Emlichheim durch. Das hat das Unternehmen in eine Pressemitteilung angekündigt. Dazu wird zunächst auf dem Förderplatz der Erdölbohrung „Em91“ eine Bohranlage aufgebaut. Die eigentlichen Bohrarbeiten werden jeweils insgesamt rund drei Wochen in Anspruch nehmen, inklusive aller Vorbereitungs- und Räumungsarbeiten jeweils rund vier Wochen. Bis Ende des Jahres 2023 sollen alle sieben Bohrungen erfolgt sein.

Die Bohrungen haben zum Ziel, die aktuell stillliegende Produktion in den sieben Erdölbohrungen wieder hochzufahren. Hierfür werden die existierenden Bohrungen in noch ölführende Lagerstättenbereiche abgelenkt, zwischen 40 und 200 Metern von den aktuellen Landepunkten in der Erdöllagerstätte im Bentheimer Sandstein entfernt. Die Ablenkungen helfen somit, in einer Tiefe von 800 bis 900 Metern weitere Erdölreserven im Erdölfeld Emlichheim zu erschließen. Auf diese Weise will Wintershall Dea Deutschland die Tagesproduktion im Emlichheimer Förderbetrieb um bis zu 20 Prozent erhöhen.

Die Arbeiten, die im Schichtsystem und rund um die Uhr geplant sind, erfolgen gemäß einem festgelegten Arbeitsprogramm. Geräuschintensivere Tätigkeiten sollen grundsätzlich nur in der Zeit von 6 bis 22 Uhr stattfinden. Fackeltätigkeiten sind keine vorgesehen, es wird jedoch eine Fackel vor Ort installiert, die nur im Notfall zum Einsatz kommt. Während der Arbeiten kann es auf den Zufahrten zu den Betriebsplätzen bisweilen zu etwas mehr Fahrzeugverkehr kommen. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) ist informiert, alle Tätigkeiten sind mit dem LBEG abgestimmt und genehmigt.