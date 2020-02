Empfehlung - Wintershall Dea bekennt sich zum Standort Emlichheim

Emlichheim „Die Gas- und Ölförderung in Deutschland wird in den kommenden Jahren aufgrund des natürlichen Förderabfalls weiter zurückgehen. Das ist so, damit müssen wir umgehen“, erklärte der Deutschlandchef von Wintershall Dea, Dirk Warzecha, beim Neujahrsempfang am Standort Emlichheim. Gleichzeitig bleibe der Ölpreis beweglich und das Kostenniveau in Deutschland hoch. „Daher sind auch Anpassungen in Deutschland nötig“, betonte Warzecha. Zur Zukunftssicherung der Förderung in Deutschland fokussiere sich Wintershall Dea auf drei Standorte: die Erdölproduktion Mittelplate im schleswig-holsteinischen Wattenmeer, die Erdgasproduktion im Raum Verden und die Erdölproduktion in Emlichheim. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/wintershall-dea-bekennt-sich-zum-standort-emlichheim-343395.html