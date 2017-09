Empfehlung - Wintershall baut Stellen ab

Emlichheim. Ziel für Deutschland ist es, in den kommenden drei Jahren die Zahl der Beschäftigten in Emlichheim, Barnstorf und weiteren deutschen Förderstätten von 550 auf 420 zu reduzieren. Im gleichen Zeitraum soll in der Zentrale in Kassel, in der die Verwaltungsaktivitäten für Deutschland und das internationale Geschäft laufen, die Zahl der Mitarbeiter von 655 um 70 schrumpfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/wintershall-baut-stellen-ab-206564.html