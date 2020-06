Wieder Unterricht in der Alten Schule in Hoogstede

Hoogstede Seit Mittwoch, 10. Juni, wird in der Alten Schule in Hoogstede wieder unterrichtet. Wie Markus Jäger, Schulleiter der Grundschule Hoogstede, mitteilt, hat ein Teil seiner Schüler das alte Schulhaus der Gemeinde Hoogstede bezogen. „Früher war der Raum ein Klassenraum, später das Lehrerzimmer und seit ein paar Jahren ist die politische Gemeinde Hoogstede dort Hausherr und nutzt den ehemaligen Klassenraum als Sitzungsraum. Um in Zeiten von Corona die Klassen auf Abstand zu halten, haben wir beim Bürgermeister angefragt, ob wir, sobald alle Klassen wieder im Präsenzunterricht sind, das alte Klassenzimmer wieder als Klassenzimmer für eine Klasse nutzen können“, erklärt Jäger. Nachdem die Zustimmung erfolgte, wird der Raum nun wieder zum Lehren und Lernen genutzt.