Werkhalle eines Motorradclubs in Laar-Agterhorn ausgebrannt

Laar Die Feuerwehren aus Emlichheim und Laar sind am Montagabend gegen 18 Uhr zum Vereinsheim eines Motorradclubs an der Bahnhofstraße in Agterhorn gerufen worden. Dort stand eine rund 500 Quadratmeter große Werkshalle in Vollbrand. Dank einer Schutzmauer innerhalb des lang gestreckten, halbrunden Bauwerks beschränkte sich das Feuer vor allem auf die Werkstatt im hinteren Gebäudeteil. Vorne befindet sich das Vereinsheim des Clubs.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/werkhalle-eines-motorradclubs-in-laar-agterhorn-ausgebrannt-277596.html