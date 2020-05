Startpunkt in der Birkenstraße: (von links) Patricia Feldmann, Tommy Schmidt-Hansen, Peter Jörgensen, Stephan Lüers (alle spt.Netz GmbH & Co. KG), Ansgar Duling (Geschäftsführer Grafschafter Breitband) und Stefanie Cöper (Technische Bauabteilung Samtgemeinde Emlichheim) begutachten die ersten Fortschritte des Breitbandausbaus in Emlichheim. Foto: Vennemann