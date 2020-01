Empfehlung - Weiterer Angeklagter im Emsland-Stärke-Prozess äußert sich

Osnabrück „Das Interesse war bisher ja immer ziemlich groß – aber mit so vielen Leuten haben wir nicht gerechnet", sagt Norbert Carstensen, Vorsitzender Richter der Großen Wirtschaftsstrafkammer. Gut 80 Zuschauer drängen sich am Mittwochmorgen in Saal 1 des Landgerichts Osnabrück. Nur knapp die Hälfte findet einen Sitzplatz, alle anderen müssen stehen. Mit dem Schwurgerichtssaal habe das Landgericht zwar noch einen größeren Raum, sagt Norbert Carstensen – aber der sei gerade besetzt. Und so beginnt der 19. Verhandlungstag im Emsland-Stärke-Prozess in einer unerwartet kuscheligen Atmosphäre.