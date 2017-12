Weihnachtskonzert des Musikvereins Uelsen begeistert

Der Musikverein Uelsen hat am Samstagabend in der altreformierten Kirche in Emlichheim sein traditionelles Weihnachtskonzert gegeben. Mehr als 1000 Zuschauer genossen den Auftritt, den Gerold Meppelink für die GN in mehr als 50 Fotos festgehalten hat.