Webseite der Samtgemeinde Emlichheim neugestaltet

Emlichheim Die Webseite der Samtgemeinde Emlichheim hat einen grundlegenden Relaunch erfahren. Mit der Neugestaltung wurde der Webauftritt quasi auf links gezogen und die Seite fit gemacht für Smartphones und Tablets. Für Marc Kremer, Webmaster der Samtgemeinde Emlichheim, war ein neues Layout ein Muss, denn Webseiten werden immer häufiger durch mobile Endgeräte aufgerufen. Das zeitgemäße Seitendesign, die neue klare Struktur und die Inhalte wurden von einem fünfköpfigen Projektteam der Verwaltung erarbeitet. Alle Daten von zum Beispiel Vereinen und Einrichtungen wurden komplett aktualisiert, neue Texte geschrieben und diese größtenteils mit aktuellen Bildern versehen. Auch sind die einzelnen Dienstleistungen der Samtgemeinde und die jeweiligen Ansprechpartner in der Verwaltung nun besser zu finden.

Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters bedankte sich im Rahmen einer Präsentation bei den Mitgliedern des Projektteams, die sich neben ihren sonstigen Aufgaben mit hoher Motivation und Kreativität in die Neugestaltung eingebracht hätten. „Das Ziel, noch vor Ostern online zu gehen, haben wir trotz Corona-Krise erreicht und es gab keinerlei Probleme bei der Umstellung“, berichtet sie. Aus ihrer Sicht sei dieses Gemeinschaftswerk hervorragend gelungen und zeige ein neues frisches Bild der Samtgemeinde. Auch für Neubürger biete diese Seite sehr viele hilfreiche Informationen. „Schauen Sie doch mal rein auf www.emlichheim.de und bilden Sie sich selbst ein Urteil“, lädt Kösters zum Onlinebesuch ein. Weiterhin macht sie darauf aufmerksam, dass in den kommenden Wochen die Seite an das Portal „OpenR@thaus“ angeschlossen wird und darüber erste Dienstleistungen komplett digital abgewickelt werden können.